Снятие с учета в стране регистрации – обязательное условие для льготной растаможки в Украине.

Гостаможслужба опубликовала список стран, которые позволяют дистанционно снимать с учета автомобили, временно ввезенные в Украину. Это Болгария, Латвия, Франция, Нидерланды, Канада (провинция Онтарио) и Чехия. Наиболее популярных стран, откуда были привезены “евробляхи”, в этом списке нет. Однако это не значит, что украинцы не снимают с учета там свои машины.

Болгария

Чтобы снять авто с учета без предъявления в этой стране, надо в местный регистрационный орган предоставить формуляр с указанием причины снятия с учета, номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом номера уничтожаются, а свидетельство пробивается дыроколом и возвращается владельцу.

К теме: Калькулятор растаможки "евроблях"

Латвия

Снять с учета латвийскую машину можно онлайн на веб-сайте.

Нидерланды

Снятие с учета проходит онлайн на специальном сайте. Правда, на нидерландском языке.

Франция

Подать документы можно в соответствующее структурное подразделение МВД (Префектуру) по месту жительства владельца транспортного средства или через онлайн-платформу админуслуг.

Чехия

Чтобы снять с учета авто в Чехии, регистрационному органу нужна справка по осмотру технического состояния транспортного средства сертифицированным сервисным центром, в которой подтверждается его наличие, указывается техническое состояние и соответствие нормам и стандартам основных узлов и агрегатов, идентифицируются их номера. Также надо предъявить технический сертификат, свидетельство о регистрации транспортного средства, вернуть номера и оплатить административные сборы.

В тему: Таможни готовы круглосуточно растаможивать "евробляхи"

Польша

Таможня и МВД не имеют информации о возможности дистанционного снятия автомобиля с учета. Однако украинские посредники утверждают, что это возможно.

Словакия

Возможность дистанционного снятия с учета отсутствует. То есть надо ехать с автомобилем в Словакию. Но законом не предусмотрено льготное растаможивание автомобиля, если он ввезен в Украину после 31.12.2020 года. То есть “евробляху” со словацкими номерами фактически растаможить невозможно по льготному тарифу, только по полному.

Литва

Снять с учета автомобиль может владелец, то есть литовский гражданин или компания, которая продала машину украинцу. Для этого сначала этого владельца надо найти и уговорить его, чтобы он это сделал. Владелец может обратиться в “Регитру”, предварительно записавшись онлайн или выстояв очередь. Конечно, за такую услугу ему придется заплатить.