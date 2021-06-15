С 15 июня началось действие Закона о льготном растаможивании "евроблях".

Об этом заявили в Государственной таможенной службе Украины по итогам селекторного совещания в ведомстве.

Сейчас на таможнях определены таможенные посты, на которых можно осуществить таможенное оформление автомобилей по временно упрощенной процедуре. Также созданы рабочие группы, которые будут предоставлять гражданам консультации, как следует оформлять транспортные средства. На ряде таможен провели разъяснительную работу с гражданами и таможенными брокерами по алгоритму положений и алгоритму выполнения законов Украины 1403-ІХ и 1402-ІХ. Эта информация также распространена на официальном сайте Гостаможслужбы.

Новые нормативы касаются транспортных средств, чей возраст превышает 5 лет, если они попали в Украину в режиме временного ввоза или транзита и по состоянию на 31 декабря 2020 года находились в Украине.

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Во время действия временно упрощенной процедуры и льгот для таможенного оформления таких авто владельцы транспортных средств должны уплатить акцизный налог + 20% НДС. Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от его стоимости. По предварительной оценке, в большинстве случаев стоимость растаможивания не превышает одной тысячи евро.

При этом при осуществлении таможенного оформления авто лица освобождаются от ответственности за нарушение таможенных правил (согласно ст. 470, 481 и 485 Таможенного кодекса Украины) при условии уплаты добровольного взноса – 8 500 грн.

Напомним о некоторых нюансах растаможки "евроблях"