З 15 червня розпочалась дія Закону про пільгове розмитнення "євроблях".

Про це заявили в Державній митній службі України за підсумками селекторної наради у відомстві.

Наразі на митницях визначені митні пости, на яких можна здійснити митне оформлення автомобілів за тимчасово спрощеною процедурою. Також створені робочі групи, котрі надаватимуть громадянам консультації, як слід оформляти транспортні засоби. На низці митниць провели роз'яснювальну роботу з громадянами та митними брокерами щодо алгоритму положень та алгоритму виконання законів України 1403-ІХ і 1402-ІХ. Ця інформація також поширена на офіційному сайті Держмитслужби.

Нові нормативи стосуються транспортних засобів, чий вік перевищує 5 років, якщо вони потрапили до України в режимі тимчасового ввезення або транзиту і станом на 31 грудня 2020 року перебували в Україні.

Також у тему: калькулятор розмитнення “євроблях”

Під час дії тимчасово спрощеної процедури та пільг для митного оформлення таких авто власники транспортних засобів мають сплатити акцизний податок + 20% ПДВ. Сума акцизного податку залежатиме від віку автівки, об’єму та типу двигуна й не залежатиме від її вартості. За попередньою оцінкою, в більшості випадків вартість розмитнення не перевищуватиме однієї тисячі євро.

При цьому при здійсненні митного оформлення авто особи звільняються від відповідальності за порушення митних правил (згідно зі ст. 470, 481 та 485 Митного кодексу України) за умови сплати добровільного внеску – 8500 грн.

Нагадаємо про деякі нюанси розмитнення “євроблях”