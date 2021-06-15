Митниця не видала тимчасового порядку розмитнення, але готова починати оформлення згідно Закону.

Відповідно до Законів 1403-IX та № 1402-IX, з 15 червня розпочинається пільгове розмитнення автомобілів, які перебувають на території України з іноземними номерами (так звані "євробляхи").

Тимчасовий порядок розмитнення цих авто митниця не оприлюднила, натомість програмне забезпечення цього державного органу оновилось таким чином, що автомобілі можна оформляти згідно нового закону, в тому числі без брокера. Про це повідомили активісти громадської організації "Автоєвросила" після круглого столу з митниками.

Власники авто на єврономерах, які отримали судові рішення чи протоколи митниці за порушення митного режиму, не мають змоги скористатись пільговими умовами. Також не зможуть розмитнити власники легких комерційних авто, якщо їх машини не відповідають екологічним нормам нижче "Євро 5". Натомість легкові авто старше п'яти року можуть відповідати нормам "Євро 2" та вище.

Корисно: калькулятор розмитнення “євроблях”

З новим програмним забезпеченням митниці стало можливим подача декларації самостійно власником авто, без послуг брокера. Однак це небезпечно – така декларація містить 54 коди, в яких може розібратись лише фахівець. Якщо в такій декларації буде допущена помилка, митниця відхилить декларацію. А якщо помилка буде суттєвою, власника чекає відповідальність, аж до кримінальної. Таким чином, дешевше заплатити брокеру, ніж наражатись на небезпеку.

Розмитнення через мобільний додаток "Дія", як обіцяли очільники уряду, наразі немає.

Офіційної інформації щодо можливості зняття з обліку в Польщі без наявності машини в цій країні в митниці поки що немає. Тому для зняття з обліку польських авто треба виїжджати в Польщу. Щодо литовських авто, то таких проблем немає.