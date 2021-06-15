Таможня не издала временный порядок растаможивания, но готова начинать оформление по Закону.

Согласно Законам 1403-IX и № 1402-IX, с 15 июня начинается льготное растаможивание автомобилей, которые находятся на территории Украины с иностранными номерами (так называемые "евробляхи").

Временный порядок растаможивания этих авто таможня не обнародовала, а вот программное обеспечение этого государственного органа обновилось таким образом, что автомобили можно оформлять согласно новому закону, в том числе без брокера. Об этом сообщили активисты общественной организации "АвтоЕвроСила" после круглого стола с таможенниками.

Владельцы авто на еврономерах, которые получили судебные решения или протоколы таможни за нарушение таможенного режима, не имеют возможности воспользоваться льготными условиями. Также не смогут растаможить владельцы легких коммерческих авто, если их машины не соответствуют экологическим нормам ниже Евро 5. Между тем легковые авто старше пяти лет могут соответствовать нормам "Евро 2" и выше.

Полезно: Калькулятор растаможки "евроблях”

С новым программным обеспечением таможни стала возможной подача декларации самостоятельно владельцем авто, без услуг брокера. Однако это опасно – такая декларация содержит 54 кода, в которых может разобраться только специалист. Если в такой декларации будет допущена ошибка, таможня отклонит заявление. А если ошибка будет существенной, собственника ждет ответственность, вплоть до уголовной. Таким образом, дешевле заплатить брокеру, чем подвергаться опасности.

Растаможивания через мобильное приложение "Дия", как обещали руководители правительства, пока нет.

Официальной информации о возможности снятия с учета в Польше без наличия машины в этой стране в таможне пока нет. Поэтому для снятия с учета польских авто нужно выезжать в Польшу. Что касается литовских авто, то таких проблем нет.