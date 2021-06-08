Гостаможслужба опубликовала порядок и сроки льготного растаможивания автомобилей, которые были ввезены в Украину до 31.12.2020 с нарушением таможенного законодательства.

15 июня вступают в силу законы Украины от 15 апреля 2021 № 1403-IX и № 1402-IX о временном упрощения процедуры таможенного оформления транспортных средств. Этими Законами вносят ряд изменений в Таможенный и Налоговый кодексы Украины, предусматривающих новую модель налогообложения легковых автомобилей (код УКТ ВЭД 8703) и автомобилей для перевозки грузов (код УКТ ВЭД 8704), общим весом до 3,5 тонн; освобождение лиц от ответственности в случае несоблюдения сроков и условий таможенных режимов.

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В частности, таможня назвала конкретные даты окончания срока действия льготных тарифов на растаможку: 10 ноября 2021 года для большинства владельцев "евроблях" и 8 февраля 2021 года для участников боевых действий, которые имеют документальное подтверждение пребывания в зоне действия проведения ООС.

Гостаможслужба сообщает, что растаможить автомобиль, который был ввезен до 31.12.2020, можно на любой региональной таможне. Для этого надо заполнить таможенную декларацию или обратиться к брокеру. При этом грузовые автомобили должны соответствовать экологическим нормам Евро-5, легковые – не ниже Евро-2. Они должны быть старше 5 лет не быть из Российской Федерации.

Если владелец автомобиля нарушил сроки вывоза автомобиля, но вывозит или растаможивает его, он должен заплатить добровольный взнос в размере 8500 грн. В этом случае протокол о нарушении таможенных правил закрывается. В то же время если штраф за нарушение уже вступил в законную силу, этот вклад не освобождает от его уплаты. Также не подлежит таможенному оформлению и пропуску транспортного средства, если суд вынес решение о его конфискации, вступившее уже в законную силу.

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Гостаможслужба посчитала, что растаможка VW Passat возрасте 5 – 13 лет обойдется дешевле в 3,9 – 4,6 раз, чем на общих основаниях. Поэтому владельцам автомобилей на еврономерах, которые подпадают под этот закон, стоит поторопиться и растаможить автомобиль.