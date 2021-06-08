Держмитслужба опублікувала порядок та строки пільгового розмитнення автомобілів, які були ввезені в Україну до 31.12.2020 з порушенням митного законодавства.

15 червня набувають чинності закони України від 15 квітня 2021 року № 1403-IX та № 1402-IX щодо тимчасового спрощення процедури митного оформлення транспортних засобів. Цими Законами вносять ряд змін до Митного та Податкового кодексів України, які передбачають нову модель оподаткування легкових автомобілів (код УКТ ЗЕД 8703) та автомобілів для перевезення вантажів (код УКТ ЗЕД 8704), загальною вагою до 3,5 тонн; звільнення осіб від відповідальності у разі недотримання строків та умов митних режимів.

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Зокрема, митниця назвала конкретні дати закінчення строку дії пільгових тарифів на розмитнення: 10 листопада 2021 року для більшості власників "євроблях" та 8 лютого 2021 року для учасників бойових дій, які мають документальне підтвердження перебування в зоні дії проведення ООС.

Держмитслужба повідомляє, що розмитнити автомобіль, який було ввезено до 31.12.2020, можна на будь-якій регіональній митниці. Для цього треба заповнити митну декларацію чи звернутись до брокера. При цьому вантажні авто мають відповідати екологічним нормам Євро-5, легкові – не нижче Євро-2. Вони мають бути старшими 5 років не мати походження з Російської Федерації.

Якщо власник автомобіля порушив терміни вивозу автомобіля, але вивозить або розмитнює його, він має сплатити добровільний внесок в розмірі 8500 грн. У цьому випадку протокол про порушення митних правил закривається. Водночас якщо штраф за порушення вже набув законної сили, цей внесок не звільняє від його сплати. Також не підлягає митному оформленню та пропуску транспортний засіб, якщо суд виніс рішення про його конфіскацію, яке набрало законної сили.

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Держмитслужба порахувала, що розмитнення VW Passat віком 5 – 13 років обійдеться дешевше у 3,9 – 4,6 разів, ніж на загальних підставах. Тож власникам автомобілів на єврономерах, які підпадають під цей закон, варто поквапитись та розмитнити автомобіль.