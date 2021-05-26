Офіс простих рішень та результатів виклав на свій сайт онлайн калькулятор з розмитнення авто.

В Офісі впевнені, що таку формулу розмитнення буде запроваджено: "Цю реформу вже підтримала та затвердила Національна рада реформ під головуванням Президента, а згодом і Прем’єр-міністр дав пряму вказівку реалізувати її у найкоротший термін", – сказано в повідомленні.

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"Згідно з концепцією реформи, розмитнення буде здійснюватись через застосунок “Дія” без жодної участі митників та брокерів-рєшал. Ви власноруч введете дані своєї автівки у програму та отримаєте можливість оплатити послугу онлайн", – запевняють в Офісі простих рішень та результатів.

"Окрім того, сама вартість розмитнення буде поступово зменшуватись, а бюджет не тільки нічого не втратить, а навпаки – виграє завдяки ліквідації корупційної годівниці на сотні мільйонів доларів", – сподіваються реформатори.

Порівняйте: Калькулятор розмитнення авто в Україні

Однак сам калькулятор розмитнення, вірніше суми які він видає, навряд чи порадують українців. Для прикладу, аби розмитнити старенький (понад 15 років) Volkswagen Passat з дизельним двигуном об’ємом 1.9 л, доведеться заплатити майже 2 тисячі євро.

Самостійно протестувати онлайн калькулятор можна, перейшовши за цим посиланням