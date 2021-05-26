Офис простых решений и результатов выложил на свой сайт онлайн калькулятор по растаможке авто.

В Офисе уверены, что такая формула растаможки будет введена: "Эту реформу уже поддержал и утвердил Национальный совет реформ под председательством президента, а впоследствии и премьер-министр дал прямое указание реализовать ее в кратчайшие сроки", – сказано в сообщении.

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"Согласно концепции реформы, растаможка будет осуществляться через приложение “Дия” без всякого участия таможенников и брокеров-решал. Вы собственноручно введете данные своей машины в программу и получите возможность оплатить услугу онлайн", – уверяют в Офисе простых решений и результатов.

"Кроме того, сама стоимость растаможки будет постепенно уменьшаться, а бюджет не только ничего не потеряет, а наоборот – выигрывает благодаря ликвидации коррупционной кормушки на сотни миллионов долларов", – надеются реформаторы.

Сравните: Калькулятор растаможки авто в Украине

Однако сам калькулятор растаможки, вернее суммы которые он выдает, вряд ли порадуют украинцев. Для примера, чтобы растаможить старенький (более 15 лет) Volkswagen Passat с дизельным двигателем объемом 1.9 л., придется заплатить почти 2 тысячи евро.

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