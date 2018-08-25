Стільки розмов, шалені коливання вартості акцій на біржі, арабські інвестиції... а у результаті – нічого.

Трохи більше двох тижнів тому, Ілон Маск повідомив у своєму Твіттері, що збирається приватизувати компанію Tesla. Бізнесмен навіть назвав ціну – 420 доларів за акцію. Одне єдине речення у соцмережі спричинило цілу бурю у ЗМІ та різноманітних фінансових установах. Та врешті решт усе залишиться як є. Поки що.

“Планую викупити Tesla по 420 доларів за акцію. Фінансування забезпечено”, – у своїй манері написав бос Тесли. Звідки узялась така цифра вартості акції – невідомо, однак при такій ціні 100% компанії коштували б близько $82 міль’ярдів за данними Bloomberg, а угода обіцяла стати найдорожчою продажою компанії у світовій історії.

Та тепер Ілон Маск та рада директорів Tesla випустили офіційні заяви, що після розгляду, Маск вирішив відмовитись від своїх планів і компанія залишиться відкритим акціонерним товариством.

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