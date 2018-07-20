Найуспішніший інженер, бізнесмен Ілон Маск презентував новий проект. Він побудує швидкісний підземний тунель між Лос-Анджелесом та Сан-Франциско.

Його The Boring Company вже розпочала будівництво швидкісних тунелів. У них машини пересуватимуться зі швидкістю 250 кілометрів на годину.

Читайте також: Оголошено ціни на нову Audi A8, флагман прибуде до дилерів восени

Відтак Ілон Маск має намір запустити швидкісний маршрут в Чикаго, а також тунель між Лос-Анджелесом та Сан-Франциско. Знаючи амбіції Ілона Маска, цей проект приречений на успіх.

Toyota тріумфувала на автоперегонах "24 години Ле-Мана"

Легендарні перегони "24 години Ле-Мана" – це світова подія, за якою стежать сотні тисяч автолюбителів. Протягом 24 годин учасники повинні протриматися на трасі, щоб і машину не пошкодити, і використати паливо – це задача не з простих.



Фото з перегонів

Цього року з нею справилися японська команда Toyota. Їй довго не щастило на лимані, але нарешті після довгих років поразок, вони отримали бажану перемогу.

Про автопілот від компанії Volvo, який сам пришвартовує яхту – дивіться у програмі.