Інгольштадт оголосив прайс на новий преміум-седан.

Мінімальна вартість нової Audi A8 2019 модельного року – $84 795. Поставки почнуться восени.

З таким цінником новий флагман Audi буде доступний у США. Новий А8 виявився дешевшим за своїх головних конкурентів: BMW 7 Серії та Mercedes S-Class.

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Окрім базової версії моделі, покупцям буде запропонований седан з подовженою базою, оснащений 3-літровим турбованим V6 потужністю у 335 кінських сил. Наступного року влітку список версій поповнить А8 з V-подібною “вісімкою”.

Новий Audi A8 отримав широкий список високотехнологічних функцій, серед яких регульована підвіска та адаптивний круїз-контроль, близький за своїми можливостями до системи автопілоту 3-го рівня.

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