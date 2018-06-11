Оновлення V9 виправить усі недоліки й помилки і дасть власникам Тесла те, чого вони так довго чекали.

Здається, ніщо не здатне зупинити Ілона Маска на шляху до перетворення науково-фантастичних романів на реальність. Вже цього літа керівник Tesla обіцяє представити світу справжній автопілот 5 рівня.

Падіння акцій, затримки на виробництві, судові суперечки у зв’язку з аваріями – Tesla мала б переживати кризу, та завдяки амбітному керівнику продовжує стрімко розвиватись. Маск зробив заяву у своєму стилі – у відповідь на чергову дрібну скаргу на недоліки функцій автопілоту актуальної версії. Власник електрокара поскаржився, що автопілот не належно реагує на звуження дорожніх смуг і замість того, аби зайняти сусідній ряд, автомобіль намагається виконати поворот.

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That issue is better in latest Autopilot software rolling out now & fully fixed in August update as part of our long-awaited Tesla Version 9. To date, Autopilot resources have rightly focused entirely on safety. With V9, we will begin to enable full self-driving features. — Elon Musk (@elonmusk) 10 червня 2018 р.

“У довгоочікувані версії програми автопілоту Tesla Version 9, котра вийде у серпні, усі недоліки будуть усунуті. Усі функції автопілоту будуть сфокусовані на забезпеченні безпеки. Оновлення V9 стане початком повноцінного автопілоту”, – написав Ілон Маск.

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