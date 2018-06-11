Транспортний засіб має закритий кузов з дахом і дверцятами, як в автомобіля.

Поки що Lingyun 1703 від стартапу Beijing Lingyun Intelligent Technology Co – робочий прототип. Компанія залучає інвестиції для запуску моделі у серійне виробництво з 2020 року.

Lingyun 1703 лише умовно можна назвати мотоциклом, оскільки на ходу він використовує два колеса. Та окрім цього, “Ліньюн” – абсолютно унікальний транспортний засіб. Він має легкий кузов з лобовим склом, дверима й дахом, як звичайний автомобіль, але усередині ніщо не нагадує а ні про мотоцикл, а ні про авто, оскільки тут є лише крісло для однієї особи та величезний сенсорний екран. На ньому користувач обирає пункт призначення та задає кілька додаткових параметрів. Після цього Lingyun 1703 самостійно доправить пасажира у автономному режимі. Прототип має педаль гальма, про всяк випадок, та на серійній версії моделі вона не передбачена.

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Фото: Lingyun 1703 / topgir.com.ua

Унікальний транспорт має 3 метри в довжину і один метр в ширину. Ємність батареї невідома, однак запас ходу, за інформацією виробника, становить близько 100 км, а максимальна швидкість сягає 100 км/год, а запас ходу складає 100 км.

Під час руху електробайк тримає рівновагу за допомогою гіроскопу, а коли зупиняється – обабіч заднього колеса з’являються невеликі коліщатка, як у дитячого велосипеда.

Beijing Lingyun Intelligent Technology розраховує щорічно випускати по 5-10 тисяч Lingyun 1703. Орієнтовна вартість інноваційного транспорту на китайському ринку становитиме 100 тисяч юанів, що приблизно дорівнює $15 500.

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