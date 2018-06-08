Це як "битий небитого везе", тільки навпаки.

Незвичайна пригода трапилась у китайській провінції Чжецзян. Поліцейські помітили триколісний мотоцикл, на якому зверху висів автомобіль.

Китайські ЗМІ повідомляють, що чоловік придбав бувший у використанні автомобіль за 800 юанів (приблизно $125), котрий був не не ходу. Чоловік вирішив заощадити на евакуаторі, та доправити своє авто власними силами, за допомогою триколісного вантажного мотоцикла. Яким чином йому вдалось завантажити автівку на трицикл – історія замовчує, однак чоловікові це вдалось і вин вирушив додому, певно, вже підраховуючи бариші від перепродажу машини на запчастини. Однак на трасі його запримітили правоохоронці. І виписали штраф у 1300 юанів (близько $200).

Також цікаво: З бардачка автомобіля дістали живу триметрову королівську кобру (відео)