Генеральний директор Tesla Inc Ілон Маск вважає, що Конгрес США не повинен схвалювати законопроект адміністрації Байдена про збільшення субсидій на електромобілі, заявивши, що ця пропозиція погіршить становище у країні.

Законопроект, який вже був ухвалений Палатою представників США, передбачає виділення податкової субсидії у розмірі $12500 на купівлю електромобілів, зібраних на заводах, які є членами профспілок та використовують акумулятори американського виробництва.

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"Чесно кажучи, було б краще, якби закон не було прийнято", - сказав Маск на саміті ради генеральних директорів WSJ. Він також знову заявив про незгоду з пропозицією демократів оподатковувати мільярдерів.

"Немає сенсу забирати роботу з розподілу капіталу у людей, які продемонстрували великі навички… і віддавати її, ви знаєте, суб'єкту, який продемонстрував дуже погані навички у розподілі капіталу, тобто уряду", – вважає Ілон Маск.

Tesla, у свою чергу, не перебуває у профспілці, тому на покупку її продукції поширюватимуться набагато менші пільги. У разі ухвалення законопроекту, резиденти США зможуть розраховувати на пільги до $7500 на покупку автомобілів Tesla.