Генеральный директор Tesla Inc Илон Маск считает, что Конгресс США не должен одобрять законопроект администрации Байдена об увеличении субсидий на электромобили, заявив, что это предложение ухудшит положение в стране.

Законопроект, который уже был принят Палатой представителей США, предусматривает выделение налоговой субсидии в размере $12500 на покупку электромобилей, собранных на заводах, которые являются членами профсоюзов и используют аккумуляторы американского производства.

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"Честно говоря, было бы лучше, если бы закон не был принят", – сказал Маск на саммите совета генеральных директоров WSJ. Он также вновь заявил о несогласии с предложением демократов облагать налогом миллиардеров.

"Нет смысла забирать работу по распределению капитала у людей, которые продемонстрировали большие навыки... и отдавать ее, вы знаете, субъекту, который продемонстрировал очень плохие навыки в распределении капитала, то есть правительству", – считает Илон Маск.

Tesla, в свою очередь, не состоит в профсоюзе, поэтому на покупку ее продукции будут распространяться гораздо меньшие льготы. В случае принятия законопроекта, резиденты США смогут рассчитывать на льготы до $7500 на покупку автомобилей Tesla.