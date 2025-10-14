Імпорт авто з Китаю в Україну зріс на 27%

Попит на китайські автомобілі в Україні продовжує зростати. За даними Укравтопрому, за дев’ять місяців 2025 року українці придбали 14 684 легкові автомобілі китайського походження, що на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Із цієї кількості 12 064 авто — нові (+39%), а ще 2 620 — вживані (-8%). Показово, що 87% усіх легковиків із КНР — це електромобілі, що підтверджує тренд на стрімку електрифікацію українського автопарку та ажіотаж перед можливим скасуванням пільг.
ТОП-5 нових авто з Китаю
- BYD Song Plus — 2 014 од.
- Volkswagen ID.Unyx — 1 599 од.
- Honda e:NS1 — 992 од.
- Zeekr 7X — 726 од.
- BYD Sea Lion 07 — 618 од.
Моделі BYD та Zeekr впевнено утримують лідерські позиції. Volkswagen із китайською лінійкою ID зміцнює присутність у дорожчому сегменті електрокросоверів.
ТОП-5 вживаних авто з Китаю
- Zeekr 001 — 263 од.
- Zeekr 7X — 143 од.
- Polestar 2 — 138 од.
- BYD Song Plus — 135 од.
- Audi Q4 e-tron — 134 од.
На вторинному ринку домінують електрокари преміум-класу, зокрема Zeekr і Polestar, які приваблюють покупців високим рівнем технологічності та дальністю ходу.
Що це означає для ринку
Ріст продажів китайських автомобілів в Україні демонструє зміну структури попиту — від традиційних європейських моделей до електричних кросоверів з Китаю.
Ключову роль відіграють поєднання сучасного дизайну, великої автономності та конкурентної ціни. У 2026 році можна очікувати подальше зміцнення позицій китайських брендів, особливо у сегменті електрокросоверів середнього класу. Звісно, якщо пільги на них не будуть скасовані.