Импорт авто из Китая в Украину вырос на 27% в год

Спрос на китайские автомобили в Украине продолжает расти. По данным Укравтопрома, за девять месяцев 2025 года украинцы приобрели 14 684 легковых автомобиля китайского происхождения, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Из этого количества 12 064 авто - новые (+39%), а еще 2 620 - подержанные (-8%). Показательно, что 87% всех легковушек из КНР - это электромобили, что подтверждает тренд на стремительную электрификацию украинского автопарка и ажиотаж перед возможной отменой льгот.
ТОП-5 новых авто из Китая
- BYD Song Plus - 2 014 ед.
- Volkswagen ID.Unyx - 1 599 ед.
- Honda e:NS1 - 992 ед.
- Zeekr 7X - 726 ед.
- BYD Sea Lion 07 - 618 ед.
Модели BYD и Zeekr уверенно удерживают лидерские позиции. Volkswagen с китайской линейкой ID укрепляет присутствие в более дорогом сегменте электрокроссоверов.
ТОП-5 подержанных авто из Китая
- Zeekr 001 - 263 ед.
- Zeekr 7X - 143 ед.
- Polestar 2 - 138 ед.
- BYD Song Plus - 135 ед.
- Audi Q4 e-tron - 134 ед.
На вторичном рынке доминируют электрокары премиум-класса, в частности Zeekr и Polestar, которые привлекают покупателей высоким уровнем технологичности и дальностью хода.
Что это означает для рынка
Рост продаж китайских автомобилей в Украине демонстрирует изменение структуры спроса - от традиционных европейских моделей к электрическим кроссоверам из Китая.
Ключевую роль играют сочетание современного дизайна, большой автономности и конкурентной цены. В 2026 году можно ожидать дальнейшее укрепление позиций китайских брендов, особенно в сегменте електрокроссоверов среднего класса. Конечно, если льготы на них не будут отменены.