Импорт авто из Китая в Украину вырос на 27% в год

Спрос на китайские автомобили в Украине продолжает расти. По данным Укравтопрома, за девять месяцев 2025 года украинцы приобрели 14 684 легковых автомобиля китайского происхождения, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из этого количества 12 064 авто - новые (+39%), а еще 2 620 - подержанные (-8%). Показательно, что 87% всех легковушек из КНР - это электромобили, что подтверждает тренд на стремительную электрификацию украинского автопарка и ажиотаж перед возможной отменой льгот.

ТОП-5 новых авто из Китая

BYD Song Plus - 2 014 ед. Volkswagen ID.Unyx - 1 599 ед. Honda e:NS1 - 992 ед. Zeekr 7X - 726 ед. BYD Sea Lion 07 - 618 ед.

Модели BYD и Zeekr уверенно удерживают лидерские позиции. Volkswagen с китайской линейкой ID укрепляет присутствие в более дорогом сегменте электрокроссоверов.

ТОП-5 подержанных авто из Китая

Zeekr 001 - 263 ед. Zeekr 7X - 143 ед. Polestar 2 - 138 ед. BYD Song Plus - 135 ед. Audi Q4 e-tron - 134 ед.

На вторичном рынке доминируют электрокары премиум-класса, в частности Zeekr и Polestar, которые привлекают покупателей высоким уровнем технологичности и дальностью хода.

Что это означает для рынка

Рост продаж китайских автомобилей в Украине демонстрирует изменение структуры спроса - от традиционных европейских моделей к электрическим кроссоверам из Китая.

Ключевую роль играют сочетание современного дизайна, большой автономности и конкурентной цены. В 2026 году можно ожидать дальнейшее укрепление позиций китайских брендов, особенно в сегменте електрокроссоверов среднего класса. Конечно, если льготы на них не будут отменены.