Обновленный Zeekr 001 дебютировал в Китае: цена от 37 900 долларов

Как пишет CarNesChina, электрический фастбэк теперь предлагает четыре модификации - Max (95 или 103 кВт-ч, задний или полный привод), Ultra и Ultra+ (обе со 103 кВт-ч и полным приводом). Для ранних заказчиков действует скидка 10 000 юаней при обмене старого авто до конца года.

Технические обновления

Главное нововведение - электрическая архитектура 900 В, которая заменила старую систему на 800 В. В двухмоторных версиях мощность достигает 680 кВт (925 Нм), что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 2,83 секунды и развивать скорость до 280 км/ч. Аккумулятор на 103 кВт-ч с тройным литиевым химическим составом обеспечивает запас хода до 810 км (CLTC). Благодаря мощности зарядки 12C, батарею можно зарядить с 10 до 80% всего за 7 минут.

Подвеска и управляемость

Все версии Zeekr 001 оснащены закрытой двухкамерной пневматической подвеской с адаптивным демпфированием CCD и системой Smart Magic Carpet, регулирующей просвет в диапазоне 85 мм (до 206 мм максимально).

Автопилот и безопасность

Модель получила обновленную систему помощи водителю H7, укомплектованную чипом Thor-U с вычислительной мощностью 700 TOPS. В комплексе - 31 сенсор, включая LiDAR. Владельцы предыдущих Zeekr 001 с LiDAR смогут позже обновить авто до H7 через программу модернизации.

Дизайн и салон

Модель сохранила фирменный силуэт фастбэка, однако изменился передний и задний бампер, а также появились новые цвета - Mysterious Purple и Star Grey. В салоне - 16-дюймовый центральный дисплей, 13-дюймовая цифровая панель, AR-HUD и отдельный 8-дюймовый экран для задних пассажиров.

Аудиосистема Zeekr Sound Max имеет 29 динамиков мощностью 4680 Вт, а сиденья получили подогрев, вентиляцию и 3D-массаж с 20 зонами воздействия. Задние сиденья регулируются на угол до 125° и имеют электрические подножки.

Конкуренты

Zeekr 001 2026 года позиционируется в премиальном сегменте и конкурирует с Xpeng P7 и Xiaomi SU7, предлагая более высокую производительность и уровень оснащения. Вероятно, уже совсем скоро обновленный Zeekr 001 можно будет увидеть на наших дорогах, поскольку импорт электромобилей из Китая в Украину сейчас на пике.