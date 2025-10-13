Как открыть дверь Tesla в чрезвычайной ситуации - понятные инструкции для каждой модели

Главное правило: в случае аварии не паникуйте и сначала оцените ситуацию - безопасно ли выходить, или есть риск возгорания или других опасностей. По возможности вызовите спасателей. Инструкции ниже - для случаев, когда надо покинуть авто самостоятельно.

Читайте также: В Китае представили Tesla Model Y с запасом хода более 800 км

Model Y

Самый популярный электрокроссовер Tesla имеет самое простое решение. На передних сиденьях рядом со стеклоподъемниками есть небольшая механическая ручка - достаточно потянуть ее вверх, и двери откроются вручную. На задних сиденьях ручной рычаг спрятан под панелью со значком треугольника - под ней расположена петля, которую нужно потянуть вперед.

Model 3

У новых Model 3 (2024 года и новее) система такая же, как у Model Y. На передних дверях есть ручка рядом с кнопками стеклоподъемников, а на задних - панель с петлей под ней. В старых версиях задние двери открыть механически нельзя - только передние.

Полезно: Как не доливают на украинских АЗС: исследование

Cybertruck

У футуристического пикапа Tesla принцип тот же: передние двери имеют ручку над кнопками, а на задних под съемной панелью скрыта петля, которую надо потянуть вперед.

Model X

Из-за уникальных “крыльев чайки” эта модель имеет нестандартное решение. На передних дверях ручка - обычная, рядом со стеклоподъемниками. А вот на задних нужно снять решетку динамика, чтобы добраться до механического троса. Потяните его вниз и немного назад - и двери откроются.

Также интересно: Может ли полиция выписать два или более постановлений за одну остановку

Model S

В старых версиях Model S (до 2020 года) передние двери открываются просто - обычная ручка работает и без питания. У новых моделей 2021+ механизм похож на Model 3. Самое сложное - задняя дверь: ручки расположены под сиденьями, под краем ковра. Надо потянуть разблокировку к центру салона.

Что стоит помнить

Даже если вы знаете, как пользоваться ручными замками, в сильной аварии двери могут быть заблокированы механически. В таких случаях может помочь специальный инструмент для выбивания стекла. Это мелочь, которую стоит иметь в авто - независимо от того, Tesla у вас или любая другая машина.