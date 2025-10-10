В Китае представили Tesla Model Y с запасом хода более 800 км

Новая Tesla Model Y Long Range RWD оснащена одним задним электродвигателем мощностью 225 кВт (302 л.с.) и тройной батареей NMC производства LG. Именно благодаря этому типу батареи удалось существенно увеличить эффективность и запас хода - ранее аналогичное решение Tesla применила в Model 3 Long Range RWD, получившей 830 км запаса хода CLTC.

По данным CarNewsChina, новый вариант кроссовера получит запас хода более 800 км, что эквивалентно около 656 км по стандарту WLTP и 562 км по циклу EPA. Основные характеристики Tesla Model Y Long Range RWD:

Тип привода: задний (RWD)

Мощность: 225 кВт (302 л.с.)

Аккумулятор: LG NMC

Запас хода: более 800 км (CLTC)

Габариты: 4797×1920×1624 мм

Колесная база: 2890 мм

Масса: 1891 кг

На кузове тестового образца видно шильдик Model Y+, однако это, вероятно, не финальное название. Так производитель часто маркирует автомобили во время гомологации, чтобы избежать утечки информации до официального релиза.



Сейчас в Китае продаются три версии Model Y:

Базовая RWD - батарея CATL, запас хода 593 км, цена от 263 500 юаней (~37 000 $)

Long Range AWD - два двигателя (331 кВт), батарея LG, запас хода 750 км, цена 313 500 юаней (~44 000 $)

Model YL – шестиместный вариант по цене от 339 000 юаней (47 120 долларов)

Новая Long Range RWD займет место между этими двумя версиями, сочетая большой запас хода с более доступной ценой. Стоит ожидать, что после дебюта, эта версия попадет в Украину, поскольку импорт китайских электромобилей у нас очень популярен.