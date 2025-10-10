В Китае представили Tesla Model Y с запасом хода более 800 км

ФОТО: CarNewsChina|
Tesla Model Y Long Range RWD
Новая Tesla Model Y Long Range RWD оснащена одним задним электродвигателем мощностью 225 кВт (302 л.с.) и тройной батареей NMC производства LG. Именно благодаря этому типу батареи удалось существенно увеличить эффективность и запас хода - ранее аналогичное решение Tesla применила в Model 3 Long Range RWD, получившей 830 км запаса хода CLTC.
Читайте также: Представлены самые дешевые Tesla Model Y и Model 3: фото, видео
По данным CarNewsChina, новый вариант кроссовера получит запас хода более 800 км, что эквивалентно около 656 км по стандарту WLTP и 562 км по циклу EPA. Основные характеристики Tesla Model Y Long Range RWD:
- Тип привода: задний (RWD)
- Мощность: 225 кВт (302 л.с.)
- Аккумулятор: LG NMC
- Запас хода: более 800 км (CLTC)
- Габариты: 4797×1920×1624 мм
- Колесная база: 2890 мм
- Масса: 1891 кг
На кузове тестового образца видно шильдик Model Y+, однако это, вероятно, не финальное название. Так производитель часто маркирует автомобили во время гомологации, чтобы избежать утечки информации до официального релиза.
Сейчас в Китае продаются три версии Model Y:
- Базовая RWD - батарея CATL, запас хода 593 км, цена от 263 500 юаней (~37 000 $)
- Long Range AWD - два двигателя (331 кВт), батарея LG, запас хода 750 км, цена 313 500 юаней (~44 000 $)
- Model YL – шестиместный вариант по цене от 339 000 юаней (47 120 долларов)
Также интересно: Робот Tesla напал на инженера: какую компенсацию хочет отсудить работник
Новая Long Range RWD займет место между этими двумя версиями, сочетая большой запас хода с более доступной ценой. Стоит ожидать, что после дебюта, эта версия попадет в Украину, поскольку импорт китайских электромобилей у нас очень популярен.