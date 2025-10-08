Укр
Представлены самые дешевые Tesla Model Y и Model 3: фото, видео

Tesla представила новые базовые версии Model 3 Standard и Model Y Standard, которые станут самыми дешевыми в линейке. Их стоимость стартует от $36 990 0 за Model 3 и $39 990 за Model Y - это на 5–5,5 тысяч долларов дешевле предыдущих базовых модификаций. Однако, такое снижение цены достигнуто путем существенного упрощения комплектации.
Tesla ModeY Standard

Появление версий Standard ознаменовало изменение всей линейки для обеих моделей. Tesla сообщила, что новинки будут выполнять роль базовых версий, тогда как комплектации среднего класса Long Range были переименованы в Premium. В то же время варианты Performance сохранили статус флагманских.

Model 3 и Model Y в исполнении Standard получили один электромотор на задней оси и батареей емкостью 69 кВт-ч. В случае с Model Y такая комбинация обеспечивает разгон до первой сотни за 6,8 секунды и запас хода около 517 километров, а в случае с Model 3 – 5,8 секунды и также 517 км соответственно. Максимальная скорость ограничена на отметке в 201 км/ч для обоих авто.

Что исчезло в “бюджетных” Tesla

Для снижения стоимости Tesla существенно урезала комплектацию:

  • Удален автопилот (автоматическое управление);
  • FM/AM-радио больше не поддерживается;
  • HEPA-фильтр и контурная подсветка изъяты;
  • Семь динамиков вместо 15 и сабвуфера;
  • Ручная регулировка руля;
  • Складывание зеркал - ручное, без автоматического затемнения;
  • Ручное складывание задних сидений и базовая текстильная обивка;
  • Отсутствуют подогрев и вентиляция задних сидений, а также сенсорный дисплей третьего ряда;
  • Базовая подвеска - пассивные амортизаторы вместо адаптивных.

Даже крыша изменилась: Tesla оставила стеклянную панель в Model Y Standard, но покрыла ее тканью - скорее всего, чтобы не тратить средства на новую металлическую конструкцию. Model 3 Standard вместо этого сохранила привычную прозрачную крышу. Также дизайнеры упростили внешность обоих электромобилей.

Автомобили ездят на новых 18-дюймовых дисках, хотя 19-дюймовые доступны как опция. Кроме того, передняя часть имеет простые фары без центральной световой полосы. Покупателям доступны три цвета: серый Stealth в стандартной комплектации, а также жемчужно-белый за 1000 долларов и бриллиантово-черный за 1500 долларов.

