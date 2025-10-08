Представлены самые дешевые Tesla Model Y и Model 3: фото, видео

Появление версий Standard ознаменовало изменение всей линейки для обеих моделей. Tesla сообщила, что новинки будут выполнять роль базовых версий, тогда как комплектации среднего класса Long Range были переименованы в Premium. В то же время варианты Performance сохранили статус флагманских.

Читайте также: Робот Tesla напал на инженера: какую компенсацию хочет отсудить работник

Model 3 и Model Y в исполнении Standard получили один электромотор на задней оси и батареей емкостью 69 кВт-ч. В случае с Model Y такая комбинация обеспечивает разгон до первой сотни за 6,8 секунды и запас хода около 517 километров, а в случае с Model 3 – 5,8 секунды и также 517 км соответственно. Максимальная скорость ограничена на отметке в 201 км/ч для обоих авто.

Что исчезло в “бюджетных” Tesla

Для снижения стоимости Tesla существенно урезала комплектацию:

Удален автопилот (автоматическое управление);

FM/AM-радио больше не поддерживается;

HEPA-фильтр и контурная подсветка изъяты;

Семь динамиков вместо 15 и сабвуфера;

Ручная регулировка руля;

Складывание зеркал - ручное, без автоматического затемнения;

Ручное складывание задних сидений и базовая текстильная обивка;

Отсутствуют подогрев и вентиляция задних сидений, а также сенсорный дисплей третьего ряда;

Базовая подвеска - пассивные амортизаторы вместо адаптивных.

Даже крыша изменилась: Tesla оставила стеклянную панель в Model Y Standard, но покрыла ее тканью - скорее всего, чтобы не тратить средства на новую металлическую конструкцию. Model 3 Standard вместо этого сохранила привычную прозрачную крышу. Также дизайнеры упростили внешность обоих электромобилей.

Также интересно: В Испании BYD уже популярнее Tesla

Автомобили ездят на новых 18-дюймовых дисках, хотя 19-дюймовые доступны как опция. Кроме того, передняя часть имеет простые фары без центральной световой полосы. Покупателям доступны три цвета: серый Stealth в стандартной комплектации, а также жемчужно-белый за 1000 долларов и бриллиантово-черный за 1500 долларов.