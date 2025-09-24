В Испании BYD уже популярнее Tesla

Доля BYD на испанском рынке электромобилей, включая полностью электрические модели и плагин-гибриды, в июле выросла до более 10% несмотря на пошлины ЕС на электромобили китайского производства, пишет Укравтопром.

Читайте также: BYD Song Plus стал самым популярным автомобилем украинского рынка

Это более чем вдвое превышает средний показатель по Европе и втрое превышает долю Tesla, которая составляет 3,3%.

В этом году BYD почти в четыре раза увеличила свою сеть продаж в Испании до почти 100 дилеров, в то время как традиционные европейские автопроизводители сокращают свою деятельность.