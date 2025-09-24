Укр
В Іспанії BYD вже популярніший за Tesla

BYD активно збільшує свою присутність на європейських ринках. Гальмують цей процес, але не зупиняють повністю, надвисокі мита з боку ЄС. Яскравий приклад – ринок Іспанії.
BYD

Частка BYD на іспанському ринку електромобілів, включаючи повністю електричні моделі та плагін-гібриди, у липні зросла до понад 10% попри мита ЄС на електромобілі китайського виробництва, пише Укравтопром.

Це більше ніж удвічі перевищує середній показник по Європі та втричі перевищує частку Tesla, яка становить 3,3%.

Цього року BYD майже в чотири рази збільшила свою мережу продажів в Іспанії до майже 100 дилерів, в той час, як традиційні європейські автовиробники скорочують свою діяльність.

