BYD Song Plus став найпопулярнішим автомобілем українського ринку

Як повідомляє Укравтопром, у серпні український автопарк поповнили майже 6,8 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 71% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 29% придбали юрособи.

У порівнянні з липнем 2025р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 13%, а у корпоративному зменшились на 11%.

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

BYD Song Plus - 355 од.; Toyota RAV-4 - 231 од.; Hyundai Tucson - 215 од.; Volkswagen ID.Unyx - 194 од.; Honda eNS1 - 188 од.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались: