BYD Song Plus став найпопулярнішим автомобілем українського ринку

Названо найпопулярніші легковики в приватному та корпоративному секторах авторинку.
Китайський електромобіль став найпопулярнішим на українському ринку - Auto24

BYD Song Plus

Як повідомляє Укравтопром, у серпні український автопарк поповнили майже 6,8 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 71% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 29% придбали юрособи.

У порівнянні з липнем 2025р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 13%, а у корпоративному зменшились на 11%.

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

  1. BYD Song Plus - 355 од.;
  2. Toyota RAV-4 - 231 од.;
  3. Hyundai Tucson - 215 од.;
  4. Volkswagen ID.Unyx - 194 од.;
  5. Honda eNS1 - 188 од.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

  1. Renault Duster - 352 од.;
  2. Toyota Yaris Cross - 88 од.;
  3. Toyota RAV-4 - 68 од.;
  4. Volkswagen Touareg - 64 од.;
  5. Skoda Octavia - 62 од.
