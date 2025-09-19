BYD Song Plus став найпопулярнішим автомобілем українського ринку

ФОТО: BYD |
BYD Song Plus
Як повідомляє Укравтопром, у серпні український автопарк поповнили майже 6,8 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 71% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 29% придбали юрособи.
У порівнянні з липнем 2025р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 13%, а у корпоративному зменшились на 11%.
Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
- BYD Song Plus - 355 од.;
- Toyota RAV-4 - 231 од.;
- Hyundai Tucson - 215 од.;
- Volkswagen ID.Unyx - 194 од.;
- Honda eNS1 - 188 од.
Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
- Renault Duster - 352 од.;
- Toyota Yaris Cross - 88 од.;
- Toyota RAV-4 - 68 од.;
- Volkswagen Touareg - 64 од.;
- Skoda Octavia - 62 од.