Уже відомо, хто для власних потреб придбав 35 електромобілів BYD

В Україні це перший випадок, коли підприємство агропромислового комплексу закуповує таку велику кількість електромобілів. Про обновку повідомляє на своєму сайті "Прометей".

Маючи в автопарку лише в зерновозній групі десь за сім десятків зерновозів, багато іншої бортової магістральної та спеціальної техніки, провідний український оператор зернового ринку взяв курс ще й на інновації та енергоефективність в сегменті службового транспорту.

З появою акумуляторних машин у компанії планують доволі сильно заощадити на закупівлі пального та мастил. Для прикладу сказано, що до повномасштабної війни витрати холдингу на пальне для легкових автомобілів щороку перевищували 8 мільйонів гривень.

Започаткований проєкт передбачає комплексний підхід: використання сонячних панелей для генерації електроенергії, запасних акумуляторів. Це дозволить компанії значно скоротити операційні витрати та підвищити енергоефективність.

"Ми обрали саме BYD, адже компанія запропонувала найвигідніші умови та швидку поставку. Це не просто придбання автівок – це стратегія нашого виживання та розвитку. Війна кинула серйозний виклик українському бізнесу, і ми відповідаємо на нього технологіями майбутнього", – підкреслив власник компанії Рафаель Гороян.

В перспективі холдинг планує перевести на електротягу вантажні перевезення зерна, повністю відмовившись від закупівлі пального.