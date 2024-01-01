Китай випереджає усі країни країни світу за випуском електромобілів: інфографіка

Як і очікувалося, у квітні на глобальному ринку нових електромобілів попереду усієї планети впевнено крокував Китай. Втім, у період з січня по квітень Китай лідирував як у світовій реєстрації BEV, так і PHEV.

За підсумками дослідження експертів EV Volumes, на яких посилається Autovista24, глобальний ринок нових BEV у квітні додав 1 030 468 одиниць техніки, зростання сягнуло 39,4% у річному обчисленні. Загалом на дороги по всьому світу виїхало ще 291 156 повністю електричних моделей, згідно з останніми даними.

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Світовий ринок PHEV підскочив на 34% у річному обчисленні з 567 986 поставками. Це означало, що ще 144 119 нових моделей потрапили до покупців по всьому світу.

З 1 січня по 30 квітня включно продажі BEV зросли на 39%, досягнувши приблизно 3,79 мільйона одиниць. Ринок PHEV зріс на 30,9% за той же період часу, при цьому було поставлено 2,1 мільйона одиниць.

Глобальне домінування Китаю триває

Статистика січня-квітня показує, що Китай лідирував як у світовій реєстрації BEV, так і PHEV. Піднебесна записала у свій залік 57,5% постачання повністю електричних машин, тоді як її ринок плагін-гібридів становив 69,4% від загального світового обсягу.

Країни ранжовані за відсотковою часткою світових продажів BEV та PHEV у січні-квітні 2025 року. Інфографіка: Autovista24, Авто24 за статистикою EV VolumesCreated

США, другий за величиною автомобільний ринок у світі, значно відстали. За перші чотири місяці 2025 року на США припадало лише 9,8% світових продажів BEV. При цьому її поставки PHEV склали лише 5,4% від загального світового обсягу.

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Після США Німеччина посіла третє місце з 4,2% BEV та 4,2% від загальної кількості PHEV. Велика Британія посіла четверте місце, отримавши 3,8% повністю електричних і 3,2% обсягів плагін-гібридів. Франція завершила квітень на п'ятому місці в таблиці BEV, на яку припало 2,7% від усіх поставок. При цьому 1,4% усіх поставок PHEV було здійснено в Іспанії.

Провідні показники на ринку

Лідерські позиції у глобальних продажах BEV тримала Tesla Model Y. За квітень було зареєстровано 57 219 одиниць, але це було зниження на 19,1% у річному обчисленні. Повністю електричний автомобіль займав 5,6% від загального світового обсягу, що на чотири відсоткові пункти (пп) менше, ніж у квітні 2024 року.

На другому місці опинилася BYD Seagull, відома на деяких ринках як Dolphin Mini. На цей час вона досягла найвищого місячного місця за рік з 37 769 постачаннями. Це на 16,7% більше, ніж торік. Однак частка моделі на ринку впала на 0,7 п.п., до 3,7%, через посилення конкуренції.

Загальні показники світового ринку нових легкових автомобілів з акумулятором (BEV) у квітні. Інфографіка: Autovista24, Авто24 за статистикою EV VolumesCreated

Замикає трійку лідерів Wuling Mini з 36 341 одиницею, що потрапили до клієнтів. Це означало покращення на 192% порівняно з квітнем 2024 року, що підтвердило сильний початок 2025 року для моделі. Його частка на 3,5% від загального світового ринку BEV зросла на 1,8 п.п.

Tesla залишається на вершині

За перші чотири місяці 2025 року в трійці найкращих моделей не відбулося жодних змін. Tesla Model Y продовжувала залишатися найбільш продаваним BEV у світі, з 259 152 поставленими одиницями. Це дорівнює частці ринку 6,8%.

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Попри важкий місяць, Tesla Model 3 залишилася на другому місці з 143 358 реєстраціями та часткою ринку 3,8%.

BYD Seagull завершив чотиримісячний період на третьому місці, з поставленими 127 817 одиницями та 3,4% від загального річного показника.

Завдяки своїм вражаючим показникам у квітні Wuling Mini піднявся на одну позицію на четверте місце зі 125 526 реєстраціями за перші чотири місяці року. Це дало моделі 3,3% частки ринку.

Глобальні продажі нових легкових електромобілів (BEV) у січні-квітні. Інфографіка: Autovista24, Авто24 за статистикою EV VolumesCreated

Відстаючи лише на 41 одиницю, Geely Geome Xingyuan опустився на п'яте місце з 125 485 постачаннями та аналогічною часткою ринку 3,3%. Попри вдалий початок року, модель поступилася позиціями своїм глобальним суперникам. Однак вона може залишатися в п'ятірці найбільш продаваних BEV ще деякий час.



Китай лідирує на ринку PHEV

У квітні на світовому ринку PHEV домінували китайські бренди. Шість із 10 найкращих моделей надійшли лише від BYD, оскільки бренд продовжував лідирувати в секторі силових агрегатів.

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BYD Song Plus, відомий у деяких регіонах як Seal U, був найбільш продаваним PHEV у світі протягом квітня. Компанія досягла 31 920 продажів, що на 29% більше, ніж торік. Однак через посилення конкуренції її частка на ринку знизилася на 0,2 п.п., до 5,6%.

Його стабільний партнер, Song Pro, завершив місяць на другому місці з 19 702 поставками. Проте це зниження на 23,7% порівняно з квітнем 2024 року, оскільки внутрішня конкуренція посилилася. Результат означав, що його частка на ринку впала на 2,6 п.п., до 3,5%.

Гібридні автомобілі з підзарядкою від мережі у квітні. Інфографіка: Autovista24, Авто24 за статистикою EV VolumesCreated

Завершивши чисту трійку лідерів для BYD, Qin Plus побачив 18 709 автомобілів, які вийшли на дороги. Модель лідирувала на ринку PHEV в аналогічний період минулого року, а її результатом у квітні стало зниження на 45%. Це означало, що його частка на ринку впала на 4,7 п.п., до 3,3%.



Домінування BYD триває

За перші чотири місяці 2025 року BYD контролював більшу частину світового ринку PHEV. Він займав усі п'ять перших позицій і вісім із 10 найкращих місць.

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Лідирував Song Plus, який потужно розпочав 2025 рік. Модель досягла загальної кількості 109 952 одиниць у період з січня по квітень, що становить 5,2% від загальної кількості силового агрегату за цей період.

Song Pro зайняв друге місце з 88 962 поставленими одиницями та часткою ринку 4,2%. На третьому місці відбулася зміна позиції.

За підсумками чотирьох місяців BYD в першій десятці лідерів ринку PHEV посів вісім позицій. Інфографіка: Autovista24, Авто24 за статистикою EV VolumesCreated

Далі йде BYD Qin Plus скористався кращим квітневим результатом, ніж Qin L, щоб випередити свого побратима. І це попри великий спад реєстрацій на старшу модель. За чотиримісячний період Qin Plus було зареєстровано 71 685 осіб, що дало йому частку ринку 3,4%.