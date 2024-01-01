Китай опережает все страны мира по выпуску электромобилей: инфографика

Как и ожидалось, в апреле на глобальном рынке новых электромобилей впереди всей планеты уверенно шагал Китай. Впрочем, в период с января по апрель Китай лидировал как в мировой регистрации BEV, так и PHEV.

По итогам исследования экспертов EV Volumes, на которых ссылается Autovista24, глобальный рынок новых BEV в апреле добавил 1 030 468 единиц техники, рост достиг 39,4% в годовом исчислении. Всего на дороги по всему миру выехало еще 291 156 полностью электрических моделей, согласно последним данным.

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Мировой рынок PHEV подскочил на 34% в годовом исчислении с 567 986 поставками. Это означало, что еще 144 119 новых моделей попали к покупателям по всему миру.

С 1 января по 30 апреля включительно продажи BEV выросли на 39%, достигнув примерно 3,79 миллиона единиц. Рынок PHEV вырос на 30,9% за тот же период времени, при этом было поставлено 2,1 миллиона единиц.

Глобальное доминирование Китая продолжается

Статистика января-апреля показывает, что Китай лидировал как в мировой регистрации BEV, так и PHEV. Поднебесная записала в свой зачет 57,5% поставок полностью электрических машин, тогда как ее рынок плагин-гибридов составил 69,4% от общего мирового объема.

Страны ранжированы по процентной доле мировых продаж BEV и PHEV в январе-апреле 2025 года. Инфографика: Autovista24, Авто24 по статистике EV VolumesCreated

США, второй по величине автомобильный рынок в мире, значительно отстали. За первые четыре месяца 2025 года на США приходилось лишь 9,8% мировых продаж BEV. При этом ее поставки PHEV составили лишь 5,4% от общего мирового объема.

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После США Германия заняла третье место с 4,2% BEV и 4,2% от общего количества PHEV. Великобритания заняла четвертое место, получив 3,8% полностью электрических и 3,2% объемов плагин-гибридов. Франция завершила апрель на пятом месте в таблице BEV, на которую пришлось 2,7% от всех поставок. При этом 1,4% всех поставок PHEV было осуществлено в Испании.

Ведущие показатели на рынке

Лидерские позиции в глобальных продажах BEV держала Tesla Model Y. За апрель было зарегистрировано 57 219 единиц, но это было снижение на 19,1% в годовом исчислении. Полностью электрический автомобиль занимал 5,6% от общего мирового объема, что на четыре процентных пункта (пп) меньше, чем в апреле 2024 года.

На втором месте оказалась BYD Seagull, известная на некоторых рынках как Dolphin Mini. В настоящее время она достигла самого высокого месячного места за год с 37 769 поставками. Это на 16,7% больше, чем в прошлом году. Однако доля модели на рынке упала на 0,7 п.п., до 3,7%, из-за усиления конкуренции.

Общие показатели мирового рынка новых легковых автомобилей с аккумулятором (BEV) в апреле. Инфографика: Autovista24, Авто24 по статистике EV VolumesCreated

Замыкает тройку лидеров Wuling Mini с 36 341 единицей, попавших к клиентам. Это означало улучшение на 192% по сравнению с апрелем 2024 года, что подтвердило сильное начало 2025 года для модели. Его доля на 3,5% от общего мирового рынка BEV выросла на 1,8 п.п.

Tesla остается на вершине

За первые четыре месяца 2025 года в тройке лучших моделей не произошло никаких изменений. Tesla Model Y продолжала оставаться самым продаваемым BEV в мире, с 259 152 поставленными единицами. Это равняется доле рынка 6,8%.

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Несмотря на тяжелый месяц, Tesla Model 3 осталась на втором месте с 143 358 регистрациями и долей рынка 3,8%.

BYD Seagull завершил четырехмесячный период на третьем месте, с поставленными 127 817 единицами и 3,4% от общего годового показателя.

Благодаря своим впечатляющим показателям в апреле Wuling Mini поднялся на одну позицию на четвертое место со 125 526 регистрациями за первые четыре месяца года. Это дало модели 3,3% доли рынка.

Глобальные продажи новых легковых электромобилей (BEV) в январе-апреле. Инфографика: Autovista24, Авто24 по статистике EV VolumesCreated

Отставая всего на 41 единицу, Geely Geome Xingyuan опустился на пятое место с 125 485 поставками и аналогичной долей рынка 3,3%. Несмотря на удачное начало года, модель уступила позиции своим глобальным соперникам. Однако она может оставаться в пятерке самых продаваемых BEV еще некоторое время.



Китай лидирует на рынке PHEV

В апреле на мировом рынке PHEV доминировали китайские бренды. Шесть из 10 лучших моделей поступили только от BYD, поскольку бренд продолжал лидировать в секторе силовых агрегатов.

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BYD Song Plus, известный в некоторых регионах как Seal U, был самым продаваемым PHEV в мире в течение апреля. Компания достигла 31 920 продаж, что на 29% больше, чем в прошлом году. Однако из-за усиления конкуренции ее доля на рынке снизилась на 0,2 п.п., до 5,6%.

Его стабильный партнер, Song Pro, завершил месяц на втором месте с 19 702 поставками. Однако это снижение на 23,7% по сравнению с апрелем 2024 года, поскольку внутренняя конкуренция усилилась. Результат означал, что его доля на рынке упала на 2,6 п.п., до 3,5%.

Гибридные автомобили с подзарядкой от сети в апреле. Инфографика: Autovista24, Авто24 по статистике EV VolumesCreated

Завершив чистую тройку лидеров для BYD, Qin Plus увидел 18 709 автомобилей, вышедших на дороги. Модель лидировала на рынке PHEV в аналогичный период прошлого года, а ее результатом в апреле стало снижение на 45%. Это означало, что его доля на рынке упала на 4,7 п.п., до 3,3%.



Доминирование BYD продолжается

За первые четыре месяца 2025 года BYD контролировал большую часть мирового рынка PHEV. Он занимал все пять первых позиций и восемь из 10 лучших мест.

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Лидировал Song Plus, который мощно начал 2025 год. Модель достигла общего количества 109 952 единиц в период с января по апрель, что составляет 5,2% от общего количества силового агрегата за этот период.

Song Pro занял второе место с 88 962 поставленными единицами и долей рынка 4,2%. На третьем месте произошло изменение позиции.

По итогам четырех месяцев BYD в первой десятке лидеров рынка PHEV занял восемь позиций. Инфографика: Autovista24, Авто24 по статистике EV VolumesCreated

Далее идет BYD Qin Plus воспользовался лучшим апрельским результатом, чем Qin L, чтобы опередить своего собрата. И это несмотря на большой спад регистраций на старшую модель. За четырехмесячный период Qin Plus было зарегистрировано 71 685 человек, что дало ему долю рынка 3,4%.