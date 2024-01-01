BYD установил рекорд, выпустив 10 миллионов электромобилей и гибридов

18 ноября компания BYD отпраздновала свое 30-летие, выпустив 10-миллионный автомобиль на новой энергии (NEV), став первым автопроизводителем в мире, достигающим этого рубежа.

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Интересно, что на выпуск первых 5 миллионов NEV китайскому автопроизводителю понадобилось 15 лет, а на следующие 5 миллионов – всего 15 месяцев.

В категорию NEV (транспортные средства на новой энергии) входят в основном электромобили, плагин-гибриды и автомобили на ведущих топливных элементах.