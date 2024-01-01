BYD встановив рекорд, випустивши 10 мільйонів електромобілів та гібридів

18 листопада компанія BYD відсвяткувала своє 30-річчя, випустивши 10-мільйонний автомобіль на новій енергії (NEV), ставши першим автовиробником у світі, який досягає цього рубежу.

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Цікаво, що на випуск перших 5 мільйонів NEV китайському автовиробнику знадобилося 15 років, а на наступні 5 мільйонів – лише 15 місяців.

У категорію NEV (транспортні засоби на новій енергії) входять в основному електромобілі, плагін-гібриди та автомобілі на провідних паливних елементах.