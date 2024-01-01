Китайские автопроизводители вместо электромобилей будут поставлять в Европу гибриды

Уже в ближайшее время экспортный поток гибридов в Европу у китайцев может вырасти, пишут в Reuters.

Эксперты считают, что это будут подключаемые гибриды. Скажем, они будут выдавать 400 км чистого электрического запаса хода и дополнительного REX, что дает 50 км автономности на бензине. Поэтому фактически это будет BEV, но с маркировкой подключаемого гибрида,.

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Таким образом, несмотря на тарифы Европейского Союза на электромобили до 45,3%, китайский автопром не сильно будет страдать, поскольку и в дальнейшем будет поставлять в Старый Свет электромобили, которые назовут гибридами.

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"Рост вызван тем, что китайские OEM-производители переходят на гибридные транспортные средства, подключаемые, как способ обойти новые тарифы ЕС на импорт транспортных средств с аккумуляторным питанием из Китая. Уже в нынешнем году гибридный экспорт Китая в регион вырастет на 20, а в следующем году еще больше", – сказал Reuters Муртуза Али, аналитик Counterpoint Research.

Инфографика: Авто24 по статистике АСЕА/Reuters

Различные гибриды набирают популярность в Европе и США, где китайские автомобили обложили 100-процентным налогом.

Экспорт гибридов в Европу с июля по октябрь вырос более чем втрое – до 65 800 единиц по сравнению с тем же периодом годом ранее. Эту статистику со ссылкой на Китайскую ассоциацию легковых автомобилей приводит Reuters.

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В третьем квартале гибриды (включая PHEV) составили 18% от общего объема продаж автомобилей Китая в Европу, тогда как поставки электромобилей упали на 58% с 62% за тот же период. Сейчас тенденция только набирает обороты.

Еще одна серьезная угроза этой тенденции заключается в том, что крупные китайские автопроизводители могут изменить европейские рынки плагин-гибридов, на которых доминируют европейские и японские компании. Они пойдут привычным проверенным путем – возьмут привлекательностью дешевых моделей с лучшим оснащением и большим запасом автономности.