Названы самые популярные гибридные автомобили сентября

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 2 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), сообщает Укравтопром. Это на 22% больше, чем в сентябре прошлого года.

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Доля новых авто в этом количестве составила 60%, против 59% в прошлом году. В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (280 ед.). Второй результат у Toyota Yaris Cross (79 ед.). Третий по популярности - Nissan Qashqai (56 ед.)

В регистрациях импортированных подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Kia Niro (54 ед.). Также в лидерской тройке: Ford Fusion US (50 ед.) и Toyota Prius (49 ед.).