Названі найпопулярніші гібридні авто вересня

У минулому місяці автопарк України поповнили понад 2 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), повідомляє Укравтопром. Це на 22% більше, ніж у вересні минулого року.

Читайте також: Українці все частіше обирають гібриди та електромобілі

Частка нових авто в цій кількості становила 60%, проти 59% торік. В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (280 од.). Другий результат у Toyota Yaris Cross (79 од.). Третій за популярністю - Nissan Qashqai (56 од.)

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Kia Niro (54 од.). Також у лідерській трійці: Ford Fusion US (50 од.) та Toyota Prius (49 од.).