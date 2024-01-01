Китайські автовиробники замість електромобілів будуть поставляти в Європу гібриди

Вже найближчим часом експортний потік гібридів до Європи у китайців може зрости, пишуть у Reuters.

Експерти вважають, що це будуть гібриди, що підключаються. Скажімо, вони видаватимуть 400 км чистого електричного запасу ходу та додаткового REX, що дає 50 км автономності на бензині. Відтак фактично це буде BEV, але з маркуванням гібрида, що підключається.

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Таким чином, попри тарифи Європейського Союзу на електромобілі до 45,3%, китайський автопром не сильно буде страждати, оскільки й надалі постачатиме в Старий Світ електромобілі, що називатимуться гібридом.

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"Зростання викликане тим, що китайські OEM-виробники переходять на гібридні транспортні засоби, що підключаються, як спосіб обійти нові тарифи ЄС на імпорт транспортних засобів з акумуляторним живленням з Китаю. Вже в нинішньому році гібридний експорт Китаю в регіон зросте на 20, а в наступному році ще більше", – сказав Reuters Муртуза Алі, аналітик Counterpoint Research.

Інфографіка: Авто24 за статистикою АСЕА/Reuters

Різноманітні гібриди набирають популярності в Європі та США, де китайські автомобілі обклали 100-процентним податком.

Експорт гібридів до Європи з липня по жовтень зріс більш ніж утричі – до 65 800 одиниць порівняно з тим самим періодом роком раніше. Цю статистику з посиланням на Китайську асоціацію легкових автомобілів наводить Reuters.

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У третьому кварталі гібриди (включаючи PHEV) склали 18% від загального обсягу продажів автомобілів Китаю в Європу, тоді як постачання електромобілів впали на 58% з 62% за той же період. Зараз тенденція тільки набирає обертів.

Ще одна серйозна загроза цієї тенденції полягає в тому, що великі китайські автовиробники можуть змінити європейські ринки плагін-гібридів, на яких домінують європейські та японські компанії. Вони підуть звичним перевіреним шляхом – візьмуть привабливістю дешевших моделей з кращим оснащенням та великим запасом автономності.