Уже известно, кто для собственных нужд приобрел 35 электромобилей BYD

В Украине это первый случай, когда предприятие агропромышленного комплекса закупает такое большое количество электромобилей. Про обновку сообщил на своем сайте "Прометей".

Имея в автопарке только в зерновозной группе где-то за семь десятков зерновозов, много другой бортовой магистральной и специальной техники, ведущий украинский оператор зернового рынка взял курс еще и на инновации и энергоэффективность в сегменте служебного транспорта.

С появлением аккумуляторных машин в компании планируют довольно сильно сэкономить на закупке топлива и масел. Для примера сказано, что до полномасштабной войны расходы холдинга на топливо для легковых автомобилей ежегодно превышали 8 миллионов гривен.

Начатый проект предусматривает комплексный подход: использование солнечных панелей для генерации электроэнергии, запасных аккумуляторов. Это позволит компании значительно сократить операционные расходы и повысить энергоэффективность.

"Мы выбрали именно BYD, ведь компания предложила самые выгодные условия и быструю поставку. Это не просто приобретение автомобилей – это стратегия нашего выживания и развития. Война бросила серьезный вызов украинскому бизнесу, и мы отвечаем на него технологиями будущего", – подчеркнул владелец компании Рафаэль Гороян.

В перспективе холдинг планирует перевести на электротягу грузовые перевозки зерна, полностью отказавшись от закупки топлива.