BYD Song Plus стал самым популярным автомобилем украинского рынка

Названы самые популярные легковушки в частном и корпоративном секторах авторынка.
Евгений Гудущан
logo19 сентября, 10:20
Как сообщает Укравтопром, в августе украинский автопарк пополнили почти 6,8 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 71% легковушек было реализовано частным клиентам, а 29% приобрели юрлица.

По сравнению с июлем 2025г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка увеличились на 13%, а в корпоративном уменьшились на 11%.

Покупая новые легковые авто частные покупатели отдавали предпочтение таким моделям:

  1. BYD Song Plus - 355 ед.;
  2. Toyota RAV-4 - 231 ед.;
  3. Hyundai Tucson - 215 ед.;
  4. Volkswagen ID.Unyx - 194 ед.;
  5. Honda eNS1 - 188 ед.

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

  1. Renault Duster - 352 ед.;
  2. Toyota Yaris Cross - 88 ед.;
  3. Toyota RAV-4 - 68 ед.;
  4. Volkswagen Touareg - 64 ед.;
  5. Skoda Octavia - 62 ед.
