BYD Song Plus стал самым популярным автомобилем украинского рынка

BYD Song Plus
Как сообщает Укравтопром, в августе украинский автопарк пополнили почти 6,8 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 71% легковушек было реализовано частным клиентам, а 29% приобрели юрлица.
По сравнению с июлем 2025г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка увеличились на 13%, а в корпоративном уменьшились на 11%.
Покупая новые легковые авто частные покупатели отдавали предпочтение таким моделям:
- BYD Song Plus - 355 ед.;
- Toyota RAV-4 - 231 ед.;
- Hyundai Tucson - 215 ед.;
- Volkswagen ID.Unyx - 194 ед.;
- Honda eNS1 - 188 ед.
В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
- Renault Duster - 352 ед.;
- Toyota Yaris Cross - 88 ед.;
- Toyota RAV-4 - 68 ед.;
- Volkswagen Touareg - 64 ед.;
- Skoda Octavia - 62 ед.