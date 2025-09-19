BYD Song Plus стал самым популярным автомобилем украинского рынка

Как сообщает Укравтопром, в августе украинский автопарк пополнили почти 6,8 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 71% легковушек было реализовано частным клиентам, а 29% приобрели юрлица.

По сравнению с июлем 2025г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка увеличились на 13%, а в корпоративном уменьшились на 11%.

Покупая новые легковые авто частные покупатели отдавали предпочтение таким моделям:

BYD Song Plus - 355 ед.; Toyota RAV-4 - 231 ед.; Hyundai Tucson - 215 ед.; Volkswagen ID.Unyx - 194 ед.; Honda eNS1 - 188 ед.

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались: