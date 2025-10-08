Представлено найдешевші Tesla Model Y та Model 3: фото, відео

Поява версій Standard ознаменувала зміну всієї лінійки для обох моделей. Tesla повідомила, що новинки виконуватимуть роль базових версій, тоді як комплектації середнього класу Long Range були перейменовані на Premium. Водночас варіанти Performance зберегли статус флагманських.

Model 3 та Model Y у виконанні Standard отримали один електромотор на задній осі та батареєю ємністю 69 кВт-год. У випадку з Model Y така комбінація забезпечує розгін до першої сотні за 6,8 секунд та запас ходу близько 517 кілометрів, а у випадку з Model 3 – 5,8 секунди й також 517 км відповідно. Максимальна швидкість обмежена на позначці у 201 км/год для обох авто.

Що зникло в “бюджетних” Tesla

Задля зниження вартості Tesla суттєво урізала комплектацію:

Видалено автопілот (автоматичне керування);

FM/AM-радіо більше не підтримується;

HEPA-фільтр та контурну підсвітку вилучено;

Сім динаміків замість 15 і сабвуфера;

Ручне регулювання керма;

Складання дзеркал — ручне, без автоматичного затемнення;

Ручне складання задніх сидінь й базова текстильна оббивка;

Відсутні підігрів і вентиляція задніх сидінь, а також сенсорний дисплей третього ряду;

Базова підвіска — пасивні амортизатори замість адаптивних.

Навіть дах змінився: Tesla залишила скляну панель в Model Y Standard, але вкрила її тканиною — швидше за все, щоб не витрачати кошти на нову металеву конструкцію. Model 3 Standard натомість зберегла звичний прозорий дах. Також дизайнери спростили зовнішність обох електромобілів.

Автомобілі їздять на нових 18-дюймових дисках, хоча 19-дюймові доступні як опція. Крім того, передня частина має простіші фари без центральної світлової смуги. Покупцям доступні три кольори: сірий Stealth у стандартній комплектації, а також перлинно-білий за 1000 доларів та діамантово-чорний за 1500 доларів.