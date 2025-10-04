Робот Tesla напав на інженера: яку компенсацію хоче відсудити працівник

Судова тяганина з позовом проти автовиробника та його постачальника роботів має вже кількарічний "стаж". Про це розповідає autoblog.com, аналізуючи деякі деталі справи.

Інцидент стався у 2023 році. Повідомляється, що 50-річний технік втратив свідомість та отримав травми внаслідок атаки робота. Відтоді чоловік витратив один мільйон доларів на лікування саме за цим діагнозом.

Констатація факту в тому, що "робота з роботами може бути небезпечною". В цьому 50-річний Петер Гінтердоблер переконався на власному досвіді й намагається довести це до роботодавця та суду. Технік наполягає на тому, що втратив свідомість і отримав травми після нападу несправного робота Tesla.

Дається пояснення аварії, що сталася, коли він допомагав інженеру розбирати робота на заводі у Фремонті, Каліфорнія. Тоді рука машини раптово опустилася та вдарила чоловіка з величезною силою. Удар був такий, що звалив чоловіка додолу аж до втрати свідомості.

За словами позивача, зазначена сума його витрат на лікування не є остаточною, оскільки попереду ще курс відновлення та медичного втручання. Щоправда, яке саме втручання, не уточняється. Чоловік буде змушений витратити ще шість мільйонів доларів на подальше лікування.

На цій підставі 50-річний технік вимагає 51 мільйон доларів компенсації за збитки, стверджуючи, що він зазнав втрати заробітної плати, душевних страждань, болю та зниження своєї працездатності.

Відповідачами за позовом є Tesla та Fanuc America, японська компанія, яка побудувала роботизовану машину. Гінтердоблер стверджує, що Tesla не перевірила безпеку робота перед його початком роботи.

Відтак виробник автомобіля був відповідальним за те, що машина не була відключена від джерела живлення, коли він допомагав інженеру. Було визнано, що Funac недбало поставилася до конструкції машини.

Стверджується, що робот не був призначений для такої роботи, як та, що виконувалася на заводі у Фремонті. Гінтердоблер звинуватив Tesla у недотриманні протоколів безпеки, стверджуючи, що робот не знаходився у відведеній зоні та не був безпечно знеструмлений та закріплений, перш ніж дозволити йому розібрати його.