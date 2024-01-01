Водія, який пошкодив 50 автомобілів, запроторили у "психушку"

Масштабна аварія у Німеччині, під час якої польський водій протаранив півсотні автомобілів, про яку редакція Авто24 писала 2 грудня, отримала продовження. З’явилася нова інформація про стан водія вантажівки. А ось про травмованих людей в тому інциденті нічого не згадується.

За повідомленням поліції Дюссельдорфа, затриманого водія вантажівки тимчасово помістили у психіатричну лікарню. Мотивація такого вчинку озвучена: "Є чіткі підозри, що він міг бути психічно хворим. Тому поліція не вважає його придатним для тримання під вартою".

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Перебування психіатричній клініці має тимчасовий характер. Спеціалісти повинні зробити свій висновок щодо діагнозу. До того часу питання утримання під вартою не стоятиме.

Допоки невідомо, як довго він перебуватиме у психіатричній лікарні й "чи залишиться він там назавжди".

Адвокат Девід Лаква, який захищає інтереси 30-річного польського водія, схиляється до думки, що його клієнт страждає гострим психозом, оскільки той нічого не пам’ятає.

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У місцевій прокуратурі погодилися з ймовірним попереднім діагнозом. А речник поліції в Дюссельдорфі підтвердив, що попереднє діагностування стало підставою для ухвалення судового рішення про тимчасове перебування підозрюваного в психіатричній лікарні.