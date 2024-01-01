П'яний водій вантажівки протаранив 50 автомобілів та поранив десятки людей: відео

Подія сталася у суботу, 30 листопада. Близько 16:25 водій повідомив на поліцейську лінію про небезпечний стиль водіння водія вантажівки на A46 поблизу Нойса і Вупперталя.

Мова йшла про Mercedes-Benz Actros з напівпричепом на польських номерах. Про розвиток подій пише кілька ресурсів, більш розгорнутий опис дав transport-online.nl.

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Після отримання сигналу патрульний екіпаж наздогнав вантажівку та подав сигнали зупинитися. Однак водій проігнорував вимогу, продовжив рух. Вантажівка промчала на високій швидкості через район Вупперталя, а потім повернула на A1.

Там вантажівка продовжила рух зигзагоподібним напрямком, пошкодила паливний бак та виїхала "проти течії" на ділянку, де проводилися ремонтні роботи, протаранивши зустрічні автомобілі. Водій давив все попереду аж до перехрестя Хаген-Вест, де через пошкодження машини вже далі їхати не міг.

Фото: пожежна служба Хагена

30-річного водія затримали на місці й доправили до лікарні. Після надання медичної допомоги його відвезли на перший допит. За попередніми висновками, йдеться в повідомленні, громадянин Польщі перебував у стані алкогольного чи, ймовірно, й наркотичного сп’яніння. Точне джерело цього сп’яніння має бути підтверджено аналізом крові.

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Масштаби трагедії були настільки великими, що інформація про постраждалих оновлювалася кожні кілька годин. Згідно з останнім повідомленням, 8 людей отримали важкі поранення, одна людина у дуже важкому стані та 18 людей відбулися легкими травмами.

Фото: пожежна служба Хагена

Список пошкоджених вантажівкою автомобілів сягнув 50 позицій. Розбір завалів на автомагістралі А1, між Гевельсбергом і Хаген-Вестом, в обох напрямках тривав цілу добу – до вечора неділі.