На автобані він їздив заднім ходом та "вписався" на парковці у стовп.

У ніч із суботи на неділю німецькою трасою А9 під Нюрнбергом їхав автовоз з новенькими Tesla. За кермом був 36-річний житель Білорусії. Вантажівка проїхала з'їзд на паркування біля Маркчоргаста, однак водію потрібно було зупинитись саме на ній. Тому автовоз різко загальмував і почав здавати назад. При тому, що на автобані рух заднім ходом заборонено.

Виконуючи маневр, причіп кілька разів заламувався, перегороджуючи сусідню смугу. Це змусило кількох водіїв екстренно гальмувати. Коли автовоз все-таки заїхав на паркування і почав шукати місце, це йому погано вдавалось. Машина з “Теслами” зачепила причепом ліхтарний стовп і пошкодила дві легкові авто, що транспортувалися.

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Якщо у Німеччині стається щось подібне, будь-хто повідомить поліцію. Так сталося і цього разу. Поліцейські приїхали на стоянку та запідозрили у горе-водія алкогольне сп’яніння. Тест на тверезість показав рівень понад 1,6 проміле.

Поліція вилучила у водія права водія, зобов'язала його здати аналіз крові, направила матеріали у суд. З великою ймовірністю можна очікувати, що 36-річний чоловік отримає рахунок за завдану шкоду. Спочатку його оцінили у 30 000 євро.