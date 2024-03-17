На автобане он ездил задним ходом и "вписался" на парковке в столб.

В ночь с субботы на воскресенье по немецкой трассе А9 под Нюрнбергом ехал автовоз с новенькими Tesla. За рулем был 36-летний житель Белоруссии. Грузовик проехал съезд на парковку возле Маркчоргаста, однако водителю нужно было остановиться именно на ней. Поэтому автовоз резко затормозил и начал сдавать назад. При том, что на автобане движение задним ходом запрещено.

Выполняя маневр, прицеп несколько раз заламывался, перегораживая соседнюю полосу. Это заставило нескольких водителей экстренно тормозить. Когда автовоз все-таки заехал на парковку и начал искать место, это ему плохо удавалось. Машина с "Теслами" задела прицепом фонарный столб и повредила две легковые авто, что транспортировались.

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Если в Германии происходит нечто подобное, любой сообщит в полицию. Так произошло и на этот раз. Полицейские приехали на стоянку и заподозрили у горе-водителя алкогольное опьянение. Тест на трезвость показал уровень более 1,6 промилле.

Полиция изъяла у водителя водительские права, обязала его сдать анализ крови, направила материалы в суд. С большой вероятностью можно ожидать, что 36-летний мужчина получит счет за причиненный ущерб. Сначала его оценили в 30 000 евро.