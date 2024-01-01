Пьяный водитель грузовика протаранил 50 автомобилей и ранил десятки людей: видео

Происшествие произошло в субботу, 30 ноября. Около 16:25 водитель сообщил на полицейскую линию об опасном стиле вождения водителя грузовика на A46 вблизи Нойса и Вупперталя.

Речь шла о Mercedes-Benz Actros с полуприцепом на польских номерах. О развитии событий пишет несколько ресурсов, более развернутое описание дал transport-online.nl.

Читайте также Пьяный водитель на автовозе повредил несколько Tesla, которые он вез

После получения сигнала патрульный экипаж догнал грузовик и подал сигналы остановиться. Однако водитель проигнорировал требование, продолжил движение. Грузовик промчался на высокой скорости через район Вупперталя, а затем повернул на A1.

Там грузовик продолжил движение зигзагообразным направлением, повредил топливный бак и выехал "против течения" на участок, где проводились ремонтные работы, протаранив встречные автомобили. Водитель давил все впереди до перекрестка Хаген-Вест, где из-за повреждения машины уже дальше ехать не мог.

Фото: пожарная служба Хагена

30-летнего водителя задержали на месте и доставили в больницу. После оказания медицинской помощи его отвезли на первый допрос. По предварительным выводам, говорится в сообщении, гражданин Польши находился в состоянии алкогольного или, вероятно, и наркотического опьянения. Точный источник этого опьянения должен быть подтвержден анализом крови.

Читайте также Пьяного польского велосипедиста оштрафовали, но он пошел в полицию и получил еще больше

Масштабы трагедии были настолько большими, что информация о пострадавших обновлялась каждые несколько часов. Согласно последнему сообщению, 8 человек получили тяжелые ранения, один человек в очень тяжелом состоянии и 18 человек отделались легкими травмами.

Фото: пожарная служба Хагена

Список поврежденных грузовиком автомобилей достиг 50 позиций. Разбор завалов на автомагистрали А1, между Гевельсбергом и Хаген-Вестом, в обоих направлениях продолжался целые сутки – до вечера воскресенья.