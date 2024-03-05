Федеральне міністерство цифрових і транспортних справ Німеччини (BMDV) оголосило про чергову інвестицію на 53,4 мільйона євро для закупівлі автобусів із екологічно чистими системами приводу та відповідною інфраструктурою.

На цьому тижні сертифікати фінансування отримали 11 автобусних компаній та два округи з різних куточків Німеччини. Цієї суми вистачить для придбання 186 автобусів великої розмірної групи.

Тема стимулів для переходу на акумуляторні автобуси в Німеччині та їх звільнення від екологічних зборів постійно в центрі уваги уряду. Окрім згаданих фінансових зобов’язань держави у придбанні 186 нових екологічно чистих пасажирських машин великої місткості, наразі фінансується придбання майже 4000 автобусів і роботи з понад 140 техніко-економічних обґрунтувань у цій тематиці.

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Зараз фінансуються згідно з директивою понад 250 транспортних компаній і органів громадського транспорту в переході на екологічно чистий громадський транспорт, повідомляє BMDV.

У 2023 році Німеччина посіла друге місце в Європі за кількістю реєстрацій автобусів BEV після Великобританії. Однак в Євросоюзі це перша країна, де громадський транспорт гарними темпами переходить на електричну акумуляторну тягу.

У вересні 2023 року 1000-й автобус MAN eBus зійшов з конвеєра на польському заводі в Стараховіце. Автомобіль було урочисто передано іспанській транспортній компанії Grupo Ruiz. Фото: MAN.

Торік кількість реєстрацій електричних автобусів у Німеччині зросла на 29%. На облік поставлено 753 електричні автобуси. Це у два рази більше, ніж у 2020 році (350).

Федеральне міністерство транспорту Німеччини наразі передало сертифікати фінансування для 59 транспортних компаній (і близько 1033 електричних автобусів). З 2021 по 2023 роки федеральне міністерство опублікувало два урядові транші Німеччини щодо фінансування електробусів на 1,25 мільярда євро до 2024 року.

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У першому конкурсі було подано заявки на закупівлю близько 5000 автобусів, фактично профінансовано 3174 автобуси (приблизно 63%), зазначає VDV. Під час другого конкурсу надійшло близько 3700 заявок, профінансовано від 1200 до 1400 автобусів, тобто близько 32%.

"Перехід на альтернативні системи приводу є величезним викликом для автобусних компаній. Тому я радий, що сьогодні ми можемо надати фінансову підтримку ще 13 компаніям і районам, щоб допомогти їм перейти на чисті автобуси. Роблячи це, вони гарантують, що громадський транспорт доставляє людей до місця призначення більш безпечним для клімату, менш забруднюючим і тихішим способом", - зазначив державний секретар федерального міністра цифрових технологій і транспорту Даніела Клюкертю.

Мюнхенська транспортна компанія MVG навіть ввела в експлуатацію понад два десятки зчленованих автобусів великої місткості Lion's City 18 E. Фото: Stadtwerke München/SWM

Загалом із січня по грудень2023-го на європейському ринку зареєстровано 5493 нових автобусів (понад 3,5 тони), порівняно з 4883 у 2022 році. У 27 країнах ЄС, Норвегії, Ісландії та Швейцарії на маршрутах громадського транспорту сумарно вже ходить 6354 електробуси. Наразі понад 42% міських автобусів працюють як транспортні засоби з нульовим рівнем викидів.

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Про те, як розвивався європейський ринок BEV, можна побачити у графічній таблиці Sustainable Bus на основі даних Chatrou CME Solutions (див. внизу). Тут дуже чітко видно лідерів переведення громадського транспорту на акумуляторну тягу.



Інфографіка: Sustainable Bus

Навіть маленька Бельгія торік придбала 172 електробуси, у процентному відношенні відносно 2022 року збільшивши парк акумуляторних пасажирських машин на рекордні 309%.

Звісно, у порівнянні зі Сполученим Королівством кількісний показник не дуже великий, але й це вже успіх. Нагадаємо, Велика Британія у торішній реєстрації електробусів дала на 76,1% більше, придбавши 1206 нових електробусів проти 685 у 2022 році.