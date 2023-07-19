Світова мережа повниться повідомленнями з відео про 12-місний електробус Tesla, згадок про який не було сім років.

Перша згадка про те, що Tesla хоче увійти в сегмент громадського транспорту, датується ще 2016 роком.

"Крім легкових, необхідні ще два типи електромобілів: великовантажні вантажівки та міський транспорт із високою щільністю пасажирів. Обидва знаходяться на ранніх стадіях розробки в Tesla і готуємося до презентації наступного року", – сказав сім років тому Ілон Маск.

Однак ні через рік, два і три цього не сталося. Якщо вантажний автомобіль Tesla Semi все-таки почав випускатись, то задум з автобусом допоки не реалізований.

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І ось з’явилося шпигунське відео, у якому показано 12-місний автомобіль з великою площею скління та кермом з логотипом Tesla. Автор відео стверджує, що це новий пасажирський транспорт Tesla, розроблений для The Boring Company.

Leaked video of the secret Tesla van prototype designed for Elon Musk's Vegas Loop, from inside The Boring Company's Las Vegas headquarters pic.twitter.com/A3A3XJ0UTx — Jacob Orth (@JacobsVegasLife) July 10, 2023

Пасажирський мікроавтобус й справді схожий на фургон, що нагадує концепт 12-місного автомобіля The Boring Company 2017 року. Однак це лише припущення, як і те, що показане відео стосується саме автобуса Tesla.

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Найімовірніше, що показаний короткий 9-секундний за хронометражем сюжет зроблено не нещодавно, а принаймні 5-6 років тому. На це вказує якість відзнятого матеріалу. При тому освітленні, що є у приміщенні, навіть найпростіші камери нинішніх смартфонів дають набагато кращу якість за контрастом, кольором та опрацюванням деталей. Тут цього немає.

На запропонованому автором відео ми бачимо якість, притаманну смартфонам попередніх поколінь, що панували на ринку всередині та у другій половині минулого десятиріччя.



Це зображення перших шатлів проекту The Boring Company також приписують Tesla. Фото: automobile-propre.com

Отож, з висновками, що на відео саме майбутній автобус Tesla, поспішати не варто і твердження в мережі про це поки передчасні.