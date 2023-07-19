Мировая сеть полна сообщениями из видео о 12-местном электробусе Tesla, упоминаний о котором не было семь лет.

Первое упоминание о том, что Tesla хочет войти в сегмент общественного транспорта, датируется еще 2016 годом.

"Помимо легковых необходимы еще два типа электромобилей: большегрузные грузовики и городской транспорт с высокой плотностью пассажиров. Оба находятся на ранних стадиях разработки в Tesla и мі готовимся к презентации в следующем году", – сказал семь лет назад Илон Маск.

Однако ни через год, два и три этого не произошло. Если грузовой автомобиль Tesla Semi все-таки начал выпускаться, то замысел с автобусом пока не реализован.

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И вот появилось шпионское видео, в котором показан 12-местный автомобиль с большой площадью остекления и рулем с логотипом Tesla. Автор видео утверждает, что это новый пассажирский транспорт Tesla, разработанный The Boring Company.

Leaked video of the secret Tesla van prototype designed for Elon Musk's Vegas Loop, from inside The Boring Company's Las Vegas headquarters pic.twitter.com/A3A3XJ0UTx — Jacob Orth (@JacobsVegasLife) July 10, 2023

Пассажирский микроавтобус действительно похож на фургон, напоминающий концепт 12-местного автомобиля The Boring Company 2017 года. Однако это лишь предположение, как и то, что показанное видео касается именно автобуса Tesla.

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Скорее всего, показан короткий 9-секундный по хронометражу сюжет сделан не недавно, а где-то 5-6 лет назад. На это указывает качество отснятого материала. При том освещении, которое есть в помещении, даже самые простые камеры нынешних смартфонов дают гораздо лучшее качество по контрасту, цвету и проработке деталей. Здесь этого нет.

На предложенном автором видео мы видим качество, присущее смартфонам предыдущих поколений, царивших на рынке внутри и во второй половине прошлого десятилетия.



Это изображение первых шаттлов проекта The Boring Company также приписывают Tesla. Фото: automobile-propre.com

Итак, с выводами, что на видео именно будущий автобус Tesla, спешить не стоит и утверждения в сети об этом пока преждевременны.