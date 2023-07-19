Мировая сеть полна сообщениями из видео о 12-местном электробусе Tesla, упоминаний о котором не было семь лет.
Первое упоминание о том, что Tesla хочет войти в сегмент общественного транспорта, датируется еще 2016 годом.
"Помимо легковых необходимы еще два типа электромобилей: большегрузные грузовики и городской транспорт с высокой плотностью пассажиров. Оба находятся на ранних стадиях разработки в Tesla и мі готовимся к презентации в следующем году", – сказал семь лет назад Илон Маск.
Однако ни через год, два и три этого не произошло. Если грузовой автомобиль Tesla Semi все-таки начал выпускаться, то замысел с автобусом пока не реализован.
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И вот появилось шпионское видео, в котором показан 12-местный автомобиль с большой площадью остекления и рулем с логотипом Tesla. Автор видео утверждает, что это новый пассажирский транспорт Tesla, разработанный The Boring Company.
Пассажирский микроавтобус действительно похож на фургон, напоминающий концепт 12-местного автомобиля The Boring Company 2017 года. Однако это лишь предположение, как и то, что показанное видео касается именно автобуса Tesla.
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Скорее всего, показан короткий 9-секундный по хронометражу сюжет сделан не недавно, а где-то 5-6 лет назад. На это указывает качество отснятого материала. При том освещении, которое есть в помещении, даже самые простые камеры нынешних смартфонов дают гораздо лучшее качество по контрасту, цвету и проработке деталей. Здесь этого нет.
На предложенном автором видео мы видим качество, присущее смартфонам предыдущих поколений, царивших на рынке внутри и во второй половине прошлого десятилетия.
Это изображение первых шаттлов проекта The Boring Company также приписывают Tesla. Фото: automobile-propre.com
Итак, с выводами, что на видео именно будущий автобус Tesla, спешить не стоит и утверждения в сети об этом пока преждевременны.