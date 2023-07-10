Пока у американского производителя там только одна площадка — берлинская «Гигафабрика»

Tesla может построить еще один завод в Европе. Как пишет Bloomberg, производитель присматривается к Франции: министр финансов страны Бруно Ле Мер выразил надежду, что именно она будет выбрана для строительства новой площадки. В пользу этого говорят визиты Илона Маска: глава Tesla посетил страну в мае и июне и встречался с президентом Эммануэлем Макроном. Сообщается, что главной обсуждаемой темой было новое предприятие.

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По словам Ле Мера, пока неясно, какой завод собирается строить Tesla – по производству электромобилей или тяговых батарей для них. Есть несколько вариантов, но есть вероятность, что Маск инвестирует в производство во Франции. Он несколько раз разговаривал с президентом и знает, что ему рады, сказал министр финансов.

Однако есть несколько факторов, которые не пользуются Францией. Как отметил сам Ле Мер, в стране не хватает промышленных площадок, имеющих железнодорожное или морское сообщение. Также есть проблемы с декарбонизированной энергией — ее может не хватить для огромной «Гигафабрики».

Первый завод Tesla в Европе - "Гигафабрика" в районе Грюнхайди к юго-востоку от Берлина - выпустила первый автомобиль в марте прошлого года. В нее было вложено около пяти миллиардов долларов. Строительство то и дело задерживали экоактивисты, а запуск конвейера состоялся на полгода позже запланированного из-за проблем с контролем загрязнения воздуха. Мощность Gigafactory Berlin рассчитана на 500 тысяч машин в год.