Поки що у американського виробника там лише один майданчик — берлінська «Гігафабрика»

Tesla може побудувати ще один завод у Європі. Як пише Bloomberg, виробник придивляється до Франції: міністр фінансів країни Бруно Ле Мер висловив сподівання, що саме її буде обрано для будівництва нового майданчика. На користь цього кажуть візити Ілона Маска: глава Tesla відвідав країну у травні та червні та зустрічався з президентом Еммануелем Макроном. Повідомляється, що головною темою розмови було саме нове підприємство.

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За словами Ле Мера, поки що неясно, який завод збирається будувати Tesla — з виробництва електромобілів або тягових батарей для них. Є кілька варіантів, але є вірогідність, що Маск інвестує у виробництво у Франції. Він кілька разів розмовляв із президентом і знає, що йому тут раді, сказав міністр фінансів.

Проте є кілька чинників, які не на користь Франції. Як зауважив сам Ле Мер, у країні не вистачає промислових майданчиків, які мають залізничне чи морське сполучення. Також існують проблеми з декарбонізованою енергією — її може не вистачити для величезної «Гігафабрики».

Перший завод Tesla в Європі - "Гігафабрика" в районі Грюнхайді на південний від схід Берліна - випустила перший автомобіль у березні минулого року. У неї було вкладено близько п'яти мільярдів доларів. Будівництво раз у раз затримували екоактивісти, а запуск конвеєра відбувся на півроку пізніше запланованого через проблеми з контролем забруднення повітря. Потужність Gigafactory Berlin розрахована на 500 тисяч машин на рік.