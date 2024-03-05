Федеральное министерство цифровых и транспортных дел Германии (BMDV) объявило об очередной инвестиции на 53,4 миллиона евро для закупки автобусов с экологически чистыми системами привода и соответствующей инфраструктурой.

На нынешней неделе сертификаты финансирования получили 11 автобусных компаний и два округа из разных уголков Германии. Этой суммы хватит для приобретения 186 автобусов большой размерной группы.

Тема стимулов для перехода на аккумуляторные автобусы в Германии и их освобождение от всевозможных экологических сборов постоянно в центре внимания правительства. Кроме упомянутых финансовых обязательств государства в приобретении 186 новых экологически чистых пассажирских машин большой вместимости, сейчас финансируется приобретение почти 4000 автобусов и работы по более 140 технико-экономическим обоснованиям в этой тематике.

Читайте также В Украине производят кузова для французских электробусов

В настоящее время финансируются согласно директиве более 250 транспортных компаний и органов общественного транспорта в переходе на экологически чистый общественный транспорт, сообщает BMDV.

В 2023 году Германия заняла второе место в Европе по количеству регистраций автобусов BEV после Великобритании. Однако в Евросоюзе это первая страна, где общественный транспорт хорошими темпами переходит на электрическую аккумуляторную тягу.

В сентябре 2023 года 1000-й автобус MAN eBus сошел с конвейера на польском заводе в Стараховице. Автомобиль был торжественно передан испанской транспортной компании Grupo Ruiz. Фото: MAN.

В прошлом году количество регистраций электрических автобусов в Германии выросло на 29%. На учет поставлено 753 электрических автобуса. Это в два раза больше, чем в 2020 году (350).

Федеральное министерство транспорта Германии пока передало сертификаты финансирования для 59 транспортных компаний (и около 1033 электрических автобусов). С 2021 по 2023 годы федеральное министерство опубликовало два правительственные транши Германии по финансированию электробусов на 1,25 миллиарда евро до 2024 года.

Читайте также Рада поддержала законопроект об увеличении доли электробусов в крупных городах

В первом конкурсе были поданы заявки на закупку около 5000 автобусов, фактически профинансировано 3174 автобуса (примерно 63%), отмечает VDV. Во время второго конкурса поступило около 3700 заявок, профинансировано от 1200 до 1400 автобусов, то есть около 32%.

"Переход на альтернативные системы привода является огромным вызовом для автобусных компаний. Поэтому я рад, что сегодня мы можем оказать финансовую поддержку еще 13 компаниям и районам, чтобы помочь им перейти на чистые автобусы. Делая это, они гарантируют, что общественный транспорт доставляет людей к месту назначения более безопасным для климата, менее загрязняющим и более тихим способом", — отметил государственный секретарь федерального министра цифровых технологий и транспорта Даниэла Клюкертю.

Мюнхенская транспортная компания MVG даже ввела в эксплуатацию более двух десятков сочлененных автобусов большой вместимости Lion's City 18 E. Фото: Stadtwerke München/SWM

Всего с января по декабрь2023-го на европейском рынке зарегистрировано 5493 новых автобусов (более 3,5 тонны), по сравнению с 4883 ед. в 2022 году. В 27 странах ЕС, Норвегии, Исландии и Швейцарии на маршрутах общественного транспорта суммарно уже ходит 6354 электробуса. Сейчас более 42% городских автобусов работают как транспортные средства с нулевым уровнем выбросов.

Читайте также Видео об электробусе Tesla оказалось фейком

О том, как развивался европейский рынок BEV, можно увидеть в графической таблице Sustainable Bus на основе данных Chatrou CME Solutions (см. внизу). Здесь очень четко видно лидеров перевода общественного транспорта на аккумуляторную тягу.



Инфографика: Sustainable Bus

Даже маленькая Бельгия в прошлом году приобрела 172 электробуса, в процентном отношении относительно 2022 года увеличив парк аккумуляторных пассажирских машин на рекордные 309%.

Конечно, по сравнению с Соединенным Королевством количественный показатель не очень большой, но и это уже успех. Напомним, Великобритания в прошлогодней регистрации электробусов дала на 76,1% больше, приобретя 1206 новых электробусов против 685 в 2022 году.